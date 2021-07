Antonella Clerici si è unita alla lunga lista di personaggi pubblici che sostengono da mesi l’importanza di vaccinarsi contro il Covid. La conduttrice Rai ha spiegato – giustamente – che vaccinarsi è un atto di responsabilità verso chi è più fragile e che grazie alla scienza abbiamo una speranza di vita più lunga dei nostri avi.

“Credo che nessuno di noi abbia fatto il vaccino a cuor leggero. Lo abbiamo fatto per il senso di responsabilità per la comunità più fragile. Perché se non fosse per la scienza moriremmo a 30 anni, perché la mia libertà finisce dove comincia quella dell’altro”.

Heather Parisi risponde ad Antonella Clerici.

Tra le tante risposte ad Antonella Clerici, anche quella piuttosto piccata di Heather Parisi: “Basta ricatti morali! Case farmaceutiche e scienza sono concordi che i vaccini non evitano di prendere/trasmettere il virus ma solo di alleviare i sintomi. Non è un atto di responsabilità per gli altri ma una protezione per sé e deve essere frutto di una libera scelta“.

Prima il bislacco tweet dopo la morte di Raffaella Carrà e adesso questo. Ho sempre ammirato la Parisi, ma personalmente in entrambi i casi non sono d’accordo con lei. Un applauso invece alla Clerici, se vogliamo uscire da questo incubo che dura da più di un anno, l’unica strada sono I VACCINI!

Purtroppo su Twitter sono in molti ad aver preso le parti di Heather contro Antonella.