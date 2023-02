Antonella Clerici lancia una frecciatina in diretta: “Ora voglio dire una cosa”

Negli anni Antonella Clerici ha dimostrato in più occasioni di non avere peli sulla lingua, come quando il mese scorso ha lanciato una frecciatina sulla scarsa promozione di The Voice Senior. Ieri a È Sempre Mezzogiorno la conduttrice ha lanciato quella che sembra un’altra shade.

“Allora, io adesso vorrei dire una cosa a tutti i ragazzi che tante volte ci scrivono e ci dicono che vogliono fare il nostro lavoro. Voi sentite come parlano le persone che hanno un italiano forbito? Ascoltate come parla chi non deve leggere il gobbo? Sentite chi è capace di tenere un discorso e un dialogo? Ecco, allora bisogna studiare e non bisogna solo leggere e imparare a seguire il gobbo mi raccomando”.

Si riferisce a qualcuno in particolare? Antonella dicci di più.

“Se nel 2010 dopo il Festival di Sanremo mi chiesero di entrare in politica? Sì, per sfruttare la mia popolarità, ma non ci pensai un attimo. – ha dichiarato Antonella Clerici a Il Messaggero – Io se non avessi lavorato in tv avrei cercato di fare il magistrato, e forse mi avrebbero gambizzata subito. Non mi piacciono i compromessi.

Come va con mia figlia adolescente? Compie 14 anni a febbraio, e l’anno prossimo farà il liceo classico, ovviamente pubblico. Come feci io alla sua età voglio che si confronti con persone di ogni tipo. Per fortuna, come tutti quelli della sua generazione parte avvantaggiata: integrazione, parità e fluidità per lei sono la normalità.

Mi rimprovera che non ci sono spesso. Le dico che è una privilegiata, come me. A volte non ci sono, è vero, come tutte le mamme che lavorano, ma spesso ci sono sempre, e questa è una fortuna. Possiamo guardare film come Forrest Gump o Top Gun, roba dei miei tempi, e ascoltare musica insieme.

Vuole diventare una veterinaria. Ama i cavalli. Ha iniziato ad andarci a Roma e ad Arquata ha trovato un paradiso: Vittorio ha un allevamento qui e in Normandia. A me fanno un po’ paura”.