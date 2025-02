Antonella Clerici lancia una frecciatina alla Rai: puntata ‘di ghiaccio’

Nella puntata di È sempre mezzogiorno del 6 febbraio 2025, Antonella Clerici ha mostrato segni di preoccupazione, suscitando polemiche e critiche. Durante la preparazione di una ricetta, il cuoco David Fiordigiglio ha menzionato di aver già tagliato le carote, a cui Clerici ha risposto con una frecciata: “Odio quando col pubblico vediamo tagliare porro e cipolle”. Il tono diretto della conduttrice ha sorpreso i fan e addetti ai lavori. Inoltre, il riscaldamento dello studio era guasto, costringendo il personale a lavorare in condizioni scomode.

Clerici ha commentato in modo ironico, dicendo: “Pensavo fossi congelato come i pinguini… c’è mancato davvero poco” e ha insistito sulla situazione di freddo, invitando a fare qualcosa. Ha anche criticato la Rai dicendo che non pagherà più l’affitto dello studio, lasciando intendere che ci potrebbero essere cambiamenti. La conduttrice, attesa al Festival di Sanremo 2025, ha mantenuto un atteggiamento distaccato per tutta la trasmissione.

I commenti sui social si sono moltiplicati, con alcune persone che paragonano la sua uscita a quelle di Maria De Filippi e altre che vedono la sua tensione come influenzata dagli imminenti impegni al teatro Ariston. Insomma, la puntata è stata caratterizzata da un clima di polemica e dalle lamentele esplicite di Antonella Clerici verso la situazione in studio e la Rai, evidenziando un momento di grande tensione per la conduttrice.