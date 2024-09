Antonella Clerici invia un video messaggio alla sua concorrente Barbara Palombelli

Antonella Clerici ha partecipato a un video di auguri per la trasmissione “Forum”, che quest’anno festeggia il suo quarantennale. Il suo messaggio, registrato nello studio di “È Sempre Mezzogiorno”, è risultato inaspettato, sia perché Clerici lavora per un’altra rete, sia perché il suo programma è un diretto concorrente di “Forum”. Nel video, Antonella esprime stupore per il traguardo raggiunto: “Non ci posso credere, sono già passati 40 anni!” Ha poi elogiato Barbara Palombelli, conduttrice attuale di “Forum”, per aver riportato “lustro e bellezza” al programma, riconoscendo che il confronto tra i due show sia stimolante: “È bello così, come avere un’amica dall’altra parte”.

Insieme a Clerici, hanno inviato messaggi di auguri le ex conduttrici di “Forum”, tra cui Paola Perego e Rita Dalla Chiesa, oltre a nomi noti del panorama televisivo italiano come Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Cesara Buonamici, fino ad arrivare a Francesco Totti.

La trasmissione “Forum” è andata in onda per la prima volta nel 1985 e nel corso degli anni ha visto alternarsi quattro diverse conduttrici. La più longeva è stata Rita Dalla Chiesa, che ha condotto il programma per dieci edizioni, dal 1988 al 1997 e poi nuovamente dal 2003 al 2013. Barbara Palombelli, attuale conduttrice, guida il programma dal 2013, mentre Paola Perego è stata al timone per cinque anni, dal 1997 al 2003. Infine, Catherine Spaak ha contribuito al successo del programma nelle prime tre edizioni.

Il video di auguri ha creato un momento di condivisione tra i vari protagonisti della televisione italiana, sottolineando l’importanza di “Forum” nel panorama mediatico. Con quaranta stagioni alle spalle, il programma si è affermato come un punto di riferimento per gli spettatori, continuando a evolversi e a mantenere alta l’attenzione del pubblico. La celebrazione del quarantesimo anniversario è un riconoscimento al successo e alla longevità di un format che ha saputo rimanere attuale nel corso degli anni.