Antonella Clerici: “In Rai le donne vengono trattate in modo diverso”

Antonella Clerici ha recentemente salutato il pubblico di È Sempre Mezzogiorno e di The Voice Kids, finale vinta da Melissa del team di Loredana Bertè. La conduttrice parteciperà anche a uno speciale natalizio su Rai1 con numerosi ospiti. Nonostante i suoi successi, Antonella ha rivelato nella sua ultima intervista al Corriere di non sentirsi apprezzata all’interno della Rai. Ha dichiarato che l’ente non riesce mai a farla sentire indispensabile e che le donne vengono spesso trattate in modo diverso. Tuttavia, ha anche affermato di sentirsi bene nel suo attuale ruolo e di non avere intenzione di intraprendere scelte simili a quelle di Amadeus, di cui ha parlato positivamente.

Amadeus è descritto come un conduttore straordinario ma con un carattere complesso. Antonella ha riconosciuto che ha avuto il coraggio di fare una scelta ponderata, lasciando la Rai per una televisione considerata di nicchia. Ha aggiunto di essere in contatto con lui e di sapere che ora è sereno e contento.

In questo periodo dell’anno, molti scrivono letterine e i fan non hanno mancato di esprimere la loro gratitudine ad Antonella per la magia che porta nei suoi programmi, come dimostrato in un messaggio su Twitter da parte della famiglia di The Voice Kids. La gioia e l’affetto si riflettono nei messaggi dei suoi sostenitori.

Durante l’intervista, Antonella ha anche parlato della questione riguardante Tony Effe e il suo stile musicale legato alla generazione più giovane. Ha espresso la sua opinione affermando che proibire i rapper o escluderli non ha senso, poiché la loro presenza è forte sui social media e altrove. Ha aggiunto che i divieti spesso risultano controproducenti, sottolineando che più si cerca di ostacolare i giovani da certe azioni, più sono propensi a perseguirle.

In sintesi, Antonella Clerici è una figura significativa della televisione italiana, affrontando questioni professionali e sociali con sincerità e riflessione, dimostrando di essere nel contempo una professionista appassionata e consapevole delle dinamiche del mondo mediatico.