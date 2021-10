Antonella Clerici ci ha messo la faccia in favore del DDL Zan e lo ha fatto nel mezzogiorno di Rai1 in diretta dalla sua trasmissione, E’ sempre mezzogiorno.

Dopo aver citato i Maneskin, gruppo italiano alla conquista dell’America, ha dichiarato: “Il fenomeno del momento sono gli italiani. Abbiamo vinto tutto: sport, dolci, panettoni, Nobel per la fisica. Siamo al top! Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione. Ma questa è un’altra storia“.

“Peccato per i diritti civili perché abbiamo perso un’occasione”. Per fortuna c’è ancora chi ci mette la faccia. @antoclerici #èsempremezzogiorno pic.twitter.com/iZ6CXC2OBe — Francesco Canino (@fraversion) October 28, 2021

Antonellina ha ovviamente ragione, fra medaglie d’oro alle Olimpiadi, vari tornei europei vinti (e non solo di natura sportiva), Eurovision e Nobel, il 2021 per l’Italia sarebbe stato un grande anno. Fino alla sbavatura vista ieri pomeriggio in Senato. E non tanto per la sconfitta del DDL Zan (gravissimo, essendo il nostro un paese civile), ma per la reazione di alcuni esponenti politici che hanno addirittura esultato per aver vinto l’opportunità di continuare a chiamare i gay “FR*CI” senza correre il rischio di essere multati.

Antonella Clerici vicina alla comunità LGBT+, il caso Chloe Facchini

Mesi fa la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha ospitato nella sua trasmissione la chef Chloe Facchini, storico volto della sua vecchia Prova del Cuoco quando ancora era un uomo.

“Lo avete conosciuto anni fa a La Prova del Cuoco come Riccardo, ora ha deciso di cambiare vita, era sparita per un po’, ma adesso è qui con noi: vi presento Chloe Facchini!”.

“A noi ci guardano moltissime famiglie” – ha esordito la conduttrice – “E spesso c’è questa vergogna del non volerne parlare, invece bisogna parlarne: noi dobbiamo aiutare i nostri figli ad essere come realmente sono, qualunque essi siano, qualunque sia la loro natura, perché è una natura che deve uscire per renderli felice, alla fine quello che noi vogliamo è che i nostri figli siano felici”.