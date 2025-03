Antonella Clerici e The Voice: Critiche da un Vincitore di Sanremo

Riccardo Cocciante, noto cantante e ex coach di The Voice, ha rivelato in un’intervista il motivo per cui ha deciso di lasciare il programma. Parlando delle dinamiche televisive, Cocciante ha espresso una critica dura, affermando che “le partecipazioni televisive ti fanno entrare in una macchina che ti usa e ti macella”. Ha sottolineato come, oggi, l’importanza di apparire superi quella di essere autentici, e questo lo porta a sentirsi poco a suo agio nei talent show. L’artista ha partecipato solo una volta al Festival di Sanremo nel 1991, vincendo con il brano “Se stiamo insieme”, ma ha scelto di non ripetere l’esperienza, affermando di non gradire la ripetizione delle stesse avventure, motivo per cui non è tornato nemmeno a The Voice.

Attualmente, The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, continua a ricevere attenzione in Italia, dopo una fase di bassa visibilità. Il format, in onda dal 2013, ha recentemente ricevuto una promozione, passando da Rai2 a Rai1. Nella nuova puntata, che andrà in onda stasera, saranno presentate le “Blind Auditions”, dove i giudici decideranno se girarsi solo in base alle performance vocali dei concorrenti, tutti Over 60, offrendo così un interessante spaccato delle storie di vita di ogni partecipante. Nonostante le critiche di Cocciante, il programma continua a riscuotere interesse, promettendo grande musica e intrattenimento.