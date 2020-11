Antonella Clerici da venerdì sera tornerà in prima serata su Rai Uno con The Voice Senior, andando così ad occupare il posto lasciato libero da Carlo Conti e dal suo Tale e Quale Show, che si è concluso ieri sera con la vittoria di Lidia Schillaci.

In collegamento da casa sua, la Clerici ha annunciato il ritorno di The Voice in versione Over annunciando i nuovi coach: Albano con la figlia Jasmine Carrisi, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino…diventato per la conduttrice Celestino.

Quando Carlo Conti gliel’ha fatto notare, Antonella Clerici ha risposto:

“Oddio, ho detto Celestino invece che Clementino?! Chissà perché? Clementino sarà una grande scoperta, è fortissimo!”.

Una gaffe brutta (è grave non ricordarsi il nome di un giudice ad una settimana dal debutto) ma che ha creato hype al programma dato che ‘Celestino’ è finito fra i trend topic della serata insieme agli hashtag #taleequaleshow e #GFVip.

The Voice Senior: il primo promo TV con i giudici e Antonella Clerici

L’appuntamento con The Voice Senior è quindi fissato per venerdì sera su Rai Uno, con Antonella Clerici, Albano, Jasmine Carrisi, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Celestino Clementino.