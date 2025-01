Antonella Clerici contro il padre che ha picchiato il figlio omosessuale

Antonella Clerici si è più volte espressa contro l’omofobia, come dimostrato anche ieri durante la trasmissione È Sempre Mezzogiorno. Ha condannato l’atto violento di un padre arrestato per aver minacciato di morte e picchiato il figlio dopo il suo coming out. Clerici ha citato il Papa e Kierkegaard, sottolineando l’importanza della speranza e dell’inclusione. Ha commentato l’intolleranza evidente nei confronti dei giovani gay e si è mostrata incredula di come simili episodi possano accadere oggi, paragonandoli al Medioevo.

Rivolgendosi principalmente al pubblico femminile, ha esortato le madri a supportare i propri figli per come sono, ribadendo l’importanza dell’amore incondizionato tra genitori e figli. Clerici ha menzionato un altro episodio di omofobia avvenuto nel marzo 2024, in cui un ragazzo di 18 anni è stato cacciato di casa dalla madre e dalla sorella dopo aver dichiarato la sua omosessualità. Grazie all’aiuto di un professore, il giovane è riuscito a completare gli studi.

La conduttrice ha lamentato che comportamenti così anacronistici provengano da donne che dovrebbero essere più aperte. Ha evidenziato come a volte i figli dimostrino maggiore maturità rispetto ai genitori, sottolineando che l’orientamento sessuale non dovrebbe influenzare l’affetto di un genitore. Clerici ha affermato che un genitore dovrebbe desiderare la felicità del proprio figlio, e ha elogiato gli insegnanti, che spesso si assumono la responsabilità di situazioni familiari complesse, mostrando grande dedizione e comprensione.