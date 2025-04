Antonella Clerici, contratto Rai in scadenza: “Non gioco al rialzo”

Il contratto di Antonella Clerici con la Rai è in scadenza e la conduttrice ha dichiarato in un’intervista a F di essere propensa a rinnovarlo, se la Rai lo desidera. Si sente a casa nella rete e non ha intenzione di “giocare al rialzo” come alcuni colleghi. Riguardo al caso Ligabue, Clerici ha espresso il suo disappunto per frasi offensive come “tornatene in cucina”, sottolineando il proprio percorso accademico e professionale che contrasta con lo stereotipo della donna di casa. Ha precisato che, sebbene Ligabue affermi di non aver mai detto “che so di sugo”, la sua assenza al Festival, dopo aver trattato a lungo per un’intervento, rimane un dato di fatto.

Clerici ha anche commentato l’addio di Amadeus alla Rai, affermando che non avrebbe preso la stessa decisione. Ha parlato della sua esperienza in Rai, sottolineando che non sempre si sente indispensabile, soprattutto come donna, ma al contempo riconosce di stare bene lì. Non intende seguire l’esempio di Amadeus, che ha lasciato per una rete di nicchia, sebbene lo rispetti come professionista. Clerici ha ribadito l’importanza di non tirarsi indietro nelle discussioni e di essere onesta riguardo alle disparità di trattamento.

Infine, la conduttrice è attualmente in onda su Rai1 e RaiPlay con il programma #ÈSempreMezzogiorno, offrendo nuove ricette e allegria.