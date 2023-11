Antonella Clerici chiede al direttore di Rai1 di mandare The Voice Kids contro Io Canto

Antonella Clerici domani sera tornerà con la nuova edizione di The Voice Kids che è stata “battuta sul tempo” da Io Canto Generation, la risposta di Mediaset che – dopo milli rinvii – è andata in onda ieri sera ottenendo un buon 21,5% di share (contro una contro-programmazione assente).

Oggi pomeriggio negli studi Rai si è tenuta la conferenza stampa di The Voice Kids e Antonella Clerici, in maniera provocatoria, ha fatto una domanda al direttore dell’intrattenimento di Rai1: ”

“Direttore, possiamo andare di mercoledì? Io non ho problemi. Siamo sempre stati contro-programmati, io non mi tirerei mai indietro. Non ho visto la puntata ieri, però The Voice Kids è un format internazionale”.