Antonella Bundu: la candidata che riporta la politica in piazza

Firenze, 30 settembre 2025 – Antonella Bundu, candidata alla presidenza della Regione per Toscana Rossa, saluta i suoi sostenitori e fa rientro a casa dai suoi gatti, Lea e Ombra. La Bundu sottolinea che la sua forza è rappresentata dal contatto diretto con la gente e dal passaparola, evitando post sponsorizzati sui social. Partendo per San Miniato, dichiara di non avere un comitato elettorale né uno staff, ma di considerarsi un’“artigiana” della politica, impegnata nella militanza genuina.

Il suo primo appuntamento è a Ponte a Egola, per l’evento “Filo Rosso in Festa”, dedicato a temi come diritti e memoria. Racconta di aver iniziato la giornata prendendosi un po’ di tempo per sé, ascoltando la rassegna stampa di Radio Radicale. Mentre guida, ascolta musica di artisti come Mina e Ornella Vanoni, indicata come una colonna sonora da “carica”.

Durante la festa, Bundu interagisce con amici e simpatizzanti, partecipando attivamente al dibattito. Dopo un pranzo con piatti tipici, si dirige a Livorno per un evento in sostegno della Global Sumud Flotilla. Qui ascolta gli attivisti e si confronta con compagni di partito.

La giornata prosegue con un incontro nella storica sede di Rifondazione, dove riceve incoraggiamenti sul suo ruolo in Regione e sulla necessità di cambiare la legge elettorale per migliorare la rappresentanza. Nonostante i sondaggi non siano favorevoli, Bundu si mostra determinata a superare il 5%.

Tornando a casa, controlla i messaggi e trova offese razziste sui social. Il suo sconforto è evidente, ma promette di denunciare l’accaduto e di dedicarsi a queste questioni il giorno seguente.