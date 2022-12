Antonella attacca gli Incorvassi, Edoardo sbotta: “Sei malvagia e cattiva”

Antonella Fiordelisi oggi pomeriggio ha acceso un’altra miccia per litigare con gli Incorvassi. La causa è stata la prova settimanale che ha costretto Davide Donadei e Micol Incorvaia baciarsi sotto al vischio.

Il commento di Antonella al bacio a stampo fra Micol e Davide è stato che lei “non vedeva l’ora” di baciarlo e che non si è neanche “rifiutata” perché di Edoardo “non frega niente”. Un commento fatto davanti agli stessi Incorvassi che si sono giustamente arrabbiati.

“Hai detto che Micol non vedeva l’ora di baciare Daniele, l’hai detto tu! Sei programmata per creare malessere. Il rapporto fra me e Micol non lo devi giudicare. Del mio rapporto con lei non te ne deve fregare nulla, se il tuo intervento deve creare malessere non farlo”. Ha sbottato Edoardo. “La tua non era una battuta, ma una frecciatina detta con cattiveria”, la replica di Micol.

I toni da lì a poco si sono surriscaldati e la Fiordelisi ha attaccato la Incorvaia dandole della strega. “Sei una strega, state facendo solo brutte figure, rosicate perché sono la preferita. Rosicate e basta, neanche in puntata vi fanno la clip. Hai le extension finte! Senza quelle non vivi. Come ti permetti di offendermi? Siete egocentrici, cattivi e rosiconi“.

Incorvassi contro Antonella: “Sei programmata per far soffrire le persone”

Ovviamente il livello della discussione è crollato: “Ma di cosa dobbiamo rosicare, che non ci scrive Neymar o Zaniolo? Se Dio esiste voglio andare in nomination contro di te, sei famosa solo perché sputt*ni i calciatori che ti scrivono!“, ha attaccato Edoardo Tavassi, che ha poi continuato:

“Sei una falsa, bugiarda, malefica e malvagia. Sei una cosa inquietante, sei la falsità in persona. Ha ragione Daniele, sei falsa pure quanto ridi. Hai fatto una grossa figura di M. Tu vai sul personale, vuoi ferire. A Giaele hai detto del marito, a Oriana hai detto di Antonino, a me hai detto che a Micol non piacevo esteticamente. Se hai da parlare parli solo in negativo. Il tuo personaggio qua dentro, Antonella Finta Fiordelisi, sei malefica. Sei famosa solo perché sput*ani i calciatori”.

Lei, nel mentre, era così.