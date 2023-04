Antolini e Cecchi Paone, cosa c’è dietro la crisi: le rivelazioni di Simone

Dopo una settimana passata in armonia, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno attraversato un momento di crisi a L’Isola dei Famosi. Il 24enne ha avuto un crollo ed ha confessato al compagno di essersi sentito poco compreso. Il giornalista ha risposto stizzito: “Se non ti vado bene io allora trovatene un altro che ti capisca“. Dopo poche ore però a Cayo Cochinos è tornato il sereno, i due hanno chiarito e si sono baciati in riva al mare.

Ieri durante una chiacchierata con Fiore Argento, Simone Antolini ha parlato della crisi affrontata con il fidanzato. Il ragazzo ha spiegato che la discussione con Alessandro era dovuta ad un suo momento di stress.

“Nei primi otto giorni ero impegnato e non avevo realizzato dove mi trovavo. Dopo mi è arrivata tutta la consapevolezza addosso e ho riversato tutto anche su noi come coppia. – ha continuato Simone – Dopo un inizio in cui facevo tutto e non pensavo è arrivata la stanchezza, lo stress e ho reagito con lo sconforto. Per questo è scoppiata la crisi. Ma adesso stiamo davvero benissimo.

Mi sono sentito solo e ho parlato con Alessandro. Se non fossi stato qui, ma a casa mia non avrei avuto la forza di parlargli. Non l’avrei chiamato, qui stando sempre insieme ho voluto un confronto. Ma questa crisi ci ha avvicinati. Sono felicissimo di come sta andando la storia e il nostro percorso. Lui mi migliora e mi dà forza. Ale riesce a colmare tante cose e molti dubbi. Se dovessi uscire sono comunque contento perché abbiamo dato un messaggio importante. Siamo la prima coppia omosessuale del reality e con molta differenza d’età. Dimostriamo che l’amore non ha confini. Questa per me è già una vittoria. Sono sincero, se dovessimo uscire vedrei comunque il positivo di questa avventura”.