Antitrust, sanzione di inottemperanza a Blupark per sovrattassa sulle carte di credito

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto una sanzione di 20.000 euro alla società Blupark per non aver rispettato il divieto di applicare un supplemento di prezzo per i pagamenti effettuati con carta di credito per il rifornimento di carburante. Questo divieto, introdotto a novembre 2023, rientra nella più ampia strategia dell’AGCM contro il cosiddetto “credit card surcharge”, che consiste nell’addebito di costi aggiuntivi ai consumatori che scelgono di pagare con carta di credito.

L’AGCM ha rilevato che Blupark ha continuato ad applicare un sovrapprezzo di 0,02 euro per litro sul carburante pagato con carta di credito presso la propria stazione di servizio situata a Loreo, in provincia di Rovigo, infrangendo così l’articolo 62 del Codice del consumo. Le evidenze che hanno portato alla sanzione sono emerse grazie alle denunce e alla documentazione fornita dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, che ha confermato la pratica scorretta della società.

L’Authority ha sottolineato che le disposizioni applicate hanno l’obiettivo di tutelare i diritti dei consumatori nei contratti e di promuovere un sistema di pagamenti unificato a livello europeo, privo di discriminazioni nei confronti di diversi strumenti di pagamento. La normativa mira a evitare che i consumatori siano penalizzati in base al metodo di pagamento scelto, garantendo così un maggiore equilibrio nel mercato.

La decisione dell’Antitrust si iscrive nella cornice di interventi volti a limitare pratiche commerciali scorrette e a proteggere il consumatore da costi aggiuntivi non giustificati. La lotta contro il sovrapprezzo per l’uso della carta di credito è particolarmente attuale, data la crescente diffusione di pagamenti elettronici e la necessità di una maggiore trasparenza nel settore, specialmente per beni di prima necessità come il carburante.

Con misure come questa, l’AGCM intende promuovere la concorrenza leale tra le imprese e garantire che i diritti dei consumatori vengano rispettati, contribuendo a un mercato più giusto e sereno in cui il costo del servizio non venga ulteriormente gravato per il semplice utilizzo di un metodo di pagamento moderno e diffuso come la carta di credito.