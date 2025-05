Antitrust multa Enel Energia: risarcimento per oltre 40.000 clienti a causa di rincari non comunicati

L’Antitrust ha concluso l’istruttoria su Enel Energia a causa di presunti comportamenti scorretti riguardanti la comunicazione del rinnovo delle condizioni di fornitura, in vigore dal 1° giugno 2023. Secondo l’Autorità, le comunicazioni inviate non erano chiare e potrebbero non aver informato adeguatamente i consumatori riguardo agli aumenti delle tariffe. In seguito a ciò, Enel ha annunciato risarcimenti per oltre 40.000 clienti, per un totale di oltre 5 milioni di euro.

I risarcimenti riguarderanno soprattutto coloro che hanno ricevuto comunicazioni cartacee di rinnovo non consegnate e quelli che sono stati informati via web e che hanno presentato reclami per la scarsa chiarezza. Il pagamento è previsto sia per i clienti attuali che per chi ha cambiato fornitore. Ai primi verrà accreditato un bonus in bolletta, mentre ai secondi sarà emessa una nota di credito. Enel si è anche impegnata a migliorare la chiarezza delle comunicazioni, implementando un sistema di avvisi multicanale.

Il Codacons ha espresso soddisfazione per i risarcimenti automatici, evidenziando però che bisogna adottare misure per prevenire situazioni simili in futuro. Tuttavia, altre associazioni di consumatori hanno criticato l’esito, ritenendo che le misure adottate non siano sufficienti e che non abbiano protetto adeguatamente i diritti dei consumatori, in particolare nel caso di comunicazioni non ricevute.

Nonostante gli sforzi per correggere la comunicazione delle condizioni contrattuali, le associazioni hanno sottolineato che molti consumatori non hanno potuto esercitare il diritto di recesso e si sono trovati sotto condizioni economiche più svantaggiose.