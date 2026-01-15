Antitrust indaga sugli aumenti dei prezzi dei beni alimentari in Italia

Gli aumenti dei prezzi del carrello della spesa sono stati esaminati dall’Antitrust, che ha rilevato un aumento del 24,9% dei prezzi dei beni alimentari tra ottobre 2021 e ottobre 2025, superiore di quasi 8 punti rispetto all’andamento generale. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo della grande distribuzione organizzata nella filiera agroalimentare, verificando se ci sia un rincaro a monte del cibo venduto al supermercato o se ci sia un effetto speculazione.

L’indagine si concentrerà sulla fase di scambio tra i distributori finali e i fornitori per assicurarsi che non siano stati i supermercati a far crescere i prezzi più di quanto la merce sia effettivamente rincarata. Il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli, ha difeso il settore e annunciato la massima collaborazione e trasparenza, sottolineando le componenti di costo con cui deve fare i conti la Gdo.

L’Antitrust intende approfondire le modalità di esercizio del potere di acquisto da parte delle catene della Gdo e le richieste ai fornitori di corrispettivi per l’acquisto dei servizi di vendita. Lo spread tra l’inflazione generale e quella dei beni alimentari non accenna a rimarginarsi, con la dinamica tendenziale dei prezzi dei beni alimentari che è tornata ad accelerare a dicembre. Gli aumenti dei prezzi degli alimentari del 24,9% equivalgono per una famiglia tipo a una maggiore spesa di 1.404 euro annui.