Antisemitismo in Italia

Antisemitismo in Italia

Il giornalista Gad Lerner, consigliere dell’Istituto Cervi, parlerà della “Piaga dell’antisemitismo in tempo di guerra” all’Istituto Cervi di Gattatico di Reggio Emilia. Lerner afferma che la Giornata della memoria deve servire a farci riflettere sui pericoli del pregiudizio e che le mentalità nazionaliste odierne possono portare a giustificare crimini e a voltare la testa dall’altra parte.

Lerner sottolinea che la guerra di Gaza è una vicenda che coinvolge il popolo ebraico e che è necessario seguire la lezione di Primo Levi per trarre insegnamento da quanto è accaduto al popolo ebraico durante la Shoah. Inoltre, Lerner afferma che l’antisemitismo è uno dei peggiori nemici di chi vuole aiutare il popolo palestinese e che la Giornata della memoria deve servire a farci riflettere sui pericoli del pregiudizio.

Lerner ribadisce che non ha problemi a parlare insieme di Auschwitz e di Gaza, pur sapendo le enormi differenze che esistono fra queste tragedie, e che la Giornata della memoria non può prescindere da quanto sta accadendo oggi. Inoltre, sottolinea che i nazionalismi sono un virus contagioso e possono portare a giustificare crimini o a ignorarli.

Infine, Lerner afferma che la sinistra italiana si è divisa sul popolo curdo e che è necessario sostenere i popoli oppressi e perseguitati, come il popolo palestinese, il popolo dell’Iran e il popolo curdo. L’iniziativa si terrà a casa Cervi, un luogo pieno di significati e pieno di memoria storica, per ricordare che i nazionalismi sono un virus contagioso e possono portare a giustificare crimini o a ignorarli.

