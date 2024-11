Antimicrobici, giornata europea e settimana mondiale 2024

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) celebra annualmente la Settimana mondiale sull’uso consapevole degli antimicrobici (World AMR Awareness Week – WAAW) dal 18 al 24 novembre, per sensibilizzare e informare sulla resistenza antimicrobica (AMR) e diffondere le migliori pratiche per combattere l’emergenza di infezioni resistenti agli antimicrobici. Il tema del WAAW 2024 è “Educare. Sostenere. Agire ora.”. Sul sito dell’OMS è disponibile una guida per la campagna del 2024, con informazioni su come partecipare.

Il 18 novembre coincide con la Giornata europea degli antibiotici (European Antibiotic Awareness Day – EAAD), un’iniziativa di salute pubblica coordinata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC). Questa giornata supporta le campagne nazionali per l’uso prudente degli antibiotici in Europa, fornendo materiali e attività specifiche.

In occasione della WAAW, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) organizza un evento il 20 novembre 2024, dal titolo “La resistenza agli antimicrobici: nuovi dati ed evidenze dalla sorveglianza alla ricerca”, presentando i risultati delle sorveglianze coordinati dall’ISS. L’evento sarà disponibile anche in streaming sul canale YouTube dell’ISS.

L’OMS mette a disposizione informazioni su eventi globali e promuove l’iniziativa “Go Blue for AMR”, invitando le persone a utilizzare il colore blu sui profili social e a illuminare edifici di blu per dare visibilità all’AMR. Incoraggia anche azioni locali come la formazione del personale sull’AMR e eventi di sensibilizzazione, offrendo materiali per la campagna, tra cui video, banner, poster, e risorse per i social media.

Il 18 novembre 2024, l’ECDC organizzerà un evento intitolato “Antimicrobial resistance is invisible, I am not” per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto dell’AMR, con relatori di organismi europei e testimonianze di pazienti. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Per conoscere le iniziative locali in Italia si può consultare la pagina di EpiCentro, mentre ulteriori risorse sono disponibili sulla pagina dell’OMS dedicata al WAAW e su quella dell’ECDC per l’EAAD del 2024.