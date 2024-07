Antigua e Barbuda si trasformano in un paradiso per i foodies

Antigua e Barbuda ad agosto si tingono di colori sgargianti, non solo con i vivaci festeggiamenti del Carnevale, ma offrono anche un’esperienza per tutti i sensi, invitando i visitatori a scoprire la vivace scena culinaria dell’isola. Dai festival che celebrano i frutti tropicali e i frutti di mare agli eventi settimanali che mettono in risalto le tradizioni e i prodotti locali, c’è qualcosa per ogni palato.

In primo piano il tanto atteso Piango Festival e il Sea Food Festival. Il Piango Festival, il cui nome deriva dalla fusione inglese di “pineapple” (ananas) e “mango”, celebra l’amore dell’isola per questi due frutti tropicali. Dal 19 al 31 agosto, i visitatori avranno l’opportunità di gustare una varietà di piatti e bevande a base di ananas e mango, che vanno dai freschi smoothie a dessert raffinati. L’evento non solo offre esperienze culinarie uniche, ma è anche un’occasione per acquistare prodotti locali come marmellate, salse e conserve preparate con tecniche tradizionali che si tramandano di generazione in generazione. Durante il festival, i visitatori possono partecipare a degustazioni guidate e scoprire l’importanza di questi frutti nella cultura culinaria di Antigua e Barbuda.

Il Sea Food Festival, invece, si tiene l’11 agosto e mette in risalto l’abbondante offerta di frutti di mare delle acque di Antigua. Dal freschissimo pescato del giorno alle succulente aragoste, i visitatori potranno deliziarsi con una selezione di piatti preparati con maestria dai rinomati chef locali. Questo festival non solo promette un’esperienza gastronomica unica, ma offre anche un’affascinante finestra sulle tradizioni di pesca e il patrimonio marittimo dell’isola.

Oltre a questi eventi principali, da non perdere gli appuntamenti culinari settimanali dell’isola, tra cui vi sono:

Lo Shirley Heights Sunset BBQ Party : i tramonti di Antigua e Barbuda sono tutti emozionanti, ma c’è un posto speciale dove guardare il calare del sole con un panorama unico. Lo Shirley Heights Lookout regala ai visitatori una vista privilegiata del Nelson’s Dockyard, una delle immagini simbolo di Antigua. I più festaioli, ogni giovedì e domenica possono unirsi alla festa più longeva dei Caraibi, lo Shirley Heights Sunset Party and BBQ . Un grande party dove aspettare il tramonto accompagnati dalla musica delle steelband locali, uno speciale barbecue e le bancarelle degli artigiani che vendono i loro prodotti. È necessaria la prenotazione per godere di questo mix imperdibile di cultura, cucina e tramonti spettacolari.

Il Copper and Lumber Seafood Fridays: ogni venerdì , il Copper and Lumber Store Historic Inn situato nella zona del Nelson's Dockyard – patrimonio unesco – ospita un'esplosione di sapori, offrendo il pescato più fresco del giorno . Questo evento è perfetto per tutti gli amanti del pesce che vogliono gustare un pranzo immersi in un ambiente storico risalente al 1783.

, il Copper and Lumber Store Historic Inn situato nella zona del Nelson’s Dockyard – patrimonio unesco – ospita un’esplosione di sapori, offrendo . Questo evento è perfetto per tutti gli amanti del pesce che vogliono gustare un pranzo immersi in un ambiente storico risalente al 1783. Rum in the Ruins: sempre il venerdì, presso il Dow’s Hill Fortification and Interpretation Centre, si tiene Rum in the Ruins, un evento che combina storia e degustazione di rum. Guidati dall’esperto Dr. Christopher K. Waters PhD, i visitatori esplorano le rovine e apprendono la vita quotidiana del XVIII secolo, la storia delle canne da zucchero e del rum. Ogni settimana, nuovi argomenti e storie vengono presentati mentre si ammira il tramonto e si gusta una speciale versione del cocktail storico Planter’s Punch, a base di rum.

Il rum occupa un posto speciale nella storia di Antigua e Barbuda, e nessuna visita alle isole gemelle sarebbe completa senza conoscere il celebre rum English Harbour. Prodotto in questo paradiso terrestre da oltre 80 anni, questo rum rappresenta una perfetta fusione di tradizione e qualità. La storia del rum English Harbour affonda le sue radici nell’epoca coloniale, quando le isole gemelle erano un importante centro per la produzione di zucchero e rum. Quest’ultimo, distillato con metodi artigianali tramandati di generazione in generazione, è conosciuto per il suo sapore, unico e raffinato ottenuto grazie al particolare clima e al terreno unici dell’isola. Il rum English Harbour è apprezzato non solo a livello locale ma anche internazionale, e rappresenta un orgoglio per gli abitanti di Antigua e Barbuda. Ogni sorso di questo rum racconta una storia di dedizione, maestria e passione, rendendolo una vera e propria icona del patrimonio culturale dell’isola.

