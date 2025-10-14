19.9 C
Antidoto rivoluzionario contro il monossido di carbonio negli USA

Il monossido di carbonio è un gas invisibile e velenoso che ha causato migliaia di casi di avvelenamento. Tuttavia, è stata sviluppata una nuova terapia che rappresenta il primo antidoto in grado di rimuovere rapidamente questa tossina dal sangue.

Ogni anno, negli Stati Uniti, il monossido di carbonio provoca circa 50.000 visite al pronto soccorso e circa 1.500 decessi. Attualmente, gli unici trattamenti disponibili sono terapie basate su ossigeno, che purtroppo non sempre prevengono danni a lungo termine agli organi vitali dei sopravvissuti. Ciò ha reso urgente la necessità di interventi più rapidi ed efficaci.

Ricercatori della University of Maryland School of Medicine hanno sviluppato un nuovo trattamento chiamato RcoM-HBD-CCC, che funziona come una spugna assorbendo il monossido di carbonio dal sangue. Questo trattamento utilizza una proteina naturale proveniente da un batterio, in grado di legarsi seletivamente al CO senza interferire con altre molecole importanti, come l’ossido nitrico.

Negli esperimenti condotti su topi, la terapia ha mostrato risultati promettenti, eliminando rapidamente il monossido di carbonio dalle cellule del sangue. Gli effetti collaterali sono stati minimi, senza alterazioni pericolose nella pressione sanguigna, il che potrebbe consentire applicazioni cliniche significative.

La velocità della rimozione del monossido di carbonio dal sangue è notevolmente superiore rispetto agli attuali metodi basati su ossigeno, aprendo la strada a trattamenti più efficaci per l’avvelenamento. In futuro, si prevede di studiare ulteriormente questa terapia per stabilirne il dosaggio sicuro ed efficace, e per applicazioni in altri ambiti medici.

