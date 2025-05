Anticorpi innovativi per combattere il Parkinson: scoperta chiave

Un recente studio pubblicato su “Nature Communications” ha identificato una specifica classe di anticorpi, noti come nanobodies, che possono migliorare la funzione dell’enzima glucocerebrosidasi, coinvolto nella malattia di Parkinson. Coordinata dall’Università di Padova e dal VIB-VUB Center for Structural Biology di Bruxelles, la ricerca evidenzia che la disfunzione di glucocerebrosidasi è uno dei fattori che contribuiscono all’insorgenza di questa malattia neurodegenerativa, che colpisce circa 10 milioni di persone nel mondo.

Nicoletta Plotegher, docente dell’Università di Padova e coautrice dello studio, spiega che i nanobodies possono ripristinare l’attività normale dell’enzima, migliorando così le funzioni cellulari compromesse. Nonostante i progressi, non esiste ancora una cura per il Parkinson, e i sintomi includono tremore e problemi motori, che possono evolvere verso rigidità e demenza.

Le cause della malattia non sono completamente chiare, ma si pensa a un mix di fattori genetici e ambientali. Le mutazioni nel gene della glucocerebrosidasi portano a un accumulo di materiale intracellulare non digerito, danneggiando le funzioni cellulari.

Lo studio ha messo in evidenza che i nanobodies possono attivare e stabilizzare la glucocerebrosidasi legandosi a parti distanti dal sito attivo dell’enzima, superando le limitazioni degli chaperoni molecolari tradizionali. I risultati sono promettenti ma preliminari, e sono necessari ulteriori studi per sviluppare terapie per consentire ai nanobodies di raggiungere efficacemente le cellule cerebrali danneggiate.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: dirittoallasalute.net