Economia

Anticipo TFS per dipendenti pubblici: cosa c’è da sapere

Anticipo TFS per dipendenti pubblici: cosa c'è da sapere

Notizie positive per i dipendenti pubblici che richiedono l’anticipo del Tfs presso le banche. Recentemente, il rendistato generale, che indica l’andamento dei titoli di Stato e determina i tassi d’interesse per questi finanziamenti, è rimasto stabile sotto il 3% per tre mesi consecutivi. A luglio, secondo Bankitalia, il valore si è attestato al 2,969%, in lieve aumento rispetto al mese precedente.

Il tasso d’interesse applicato per un anticipo di 45mila euro, somma massima richiesta dagli statali, si aggira attorno a 1.500 euro, rispetto ai 2.000 euro dell’anno scorso per la stessa cifra. Il rendistato varia in base alle fasce di vita: l’1,94% per tempi brevi, come 1-1,5 anni, e fino al 4,22% per periodi superiori a 20 anni.

Inoltre, molti dipendenti pubblici hanno presentato diffide all’Inps, chiedendo l’uguaglianza di trattamento con i colleghi del settore privato e chiedendo la cancellazione del pagamento rateizzato del Tfs, introdotto nel 2011. La Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a ripristinare l’equità tra i due settori, ma finora le proposte di legge sono rimaste ferme per mancanza di fondi.

L’anticipo del Tfs è destinato ai dipendenti pubblici in pensione o che hanno cessato il lavoro, consentendo loro di ricevere l’importo in un’unica soluzione. Per accedere al prestito è necessario presentare specifiche documentazioni nelle filiali bancarie.

Il versamento rateizzato della liquidazione, invece, può partire dopo un anno per chi ha cessato il servizio. L’importo medio lordo del Tfs per i dipendenti che si sono ritirati è di circa 82.000 euro.

