Nuova stagione di Uomini e Donne, nuove catfight di Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ieri è stata registrata la terza puntata di questa edizione e dalle anticipazioni che arrivano pare che la dama torinese abbia litigato con la storica opinionista. Quest’anno nessun cavaliere è arrivato alla corte di Kween Mary per corteggiare la Galgani e lei sta soffrendo di questo. Gemma ha incolpato Tina, dicendo che è a causa dei suoi continui attacchi, se gli uomini sono intimoriti nel presentarsi a U&D per lei. Ovviamente queste accuse hanno scatenato un macello.

Saranno anche gli stessi drammi di 10 anni fa, ma dopo l’estate senza programmi e il comeback di Pomeriggio 5 che è diventato quasi un TG, sento il bisogno di questo trash.

“Ancora una volta non ci sono stati pretendenti che hanno richiesto alla redazione del programma di poter venire in studio per corteggiarle Gemma. Nessuno ha voluto provare così a conquistare il suo cuore. Questo è stato un forte colpo per Gemma che, proprio quest’anno, ha scelto di rimettersi in sesto con tanto di nuova operazione chirurgica. Nessuno si aspettava che non sarebbero scesi dalle scale dei nuovi uomini per la dama piemontese.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne rivelano che la reazione di Gemma per la mancanza di corteggiatori non si è fatta attendere e ancora una volta, la dama torinese ha puntato il dito contro la sua nemica giurata, Tina Cipollari. Gemma, infatti, si è lamentata del fatto che la causa di tutto ciò sarebbe proprio Tina e i commenti che costantemente emette sul suo conto. Per questo motivo, tra le due protagoniste della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, si è accesa subito la miccia e ci sono state nuove accese discussioni verbali. Ancora una volta le due hanno litigato davanti alle telecamere”.