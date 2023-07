Anticipazioni Temptation Island 2023, oggi terza puntata su Canale 5

La terza puntata di Temptation Island va in onda oggi 10 luglio su Canale 5. Il ‘menù’ viene parzialmente svelato dalle anticipazioni sul profilo Instagram della trasmissione, che accende i riflettori sulle decisioni a cui sono chiamati alcuni dei concorrenti. Alessia deve accettare o rifiutare il falò di confronto con Davide, mentre la pazienza di Daniele verrà messa alla prova con la visione dei video che riguardano Vittoria: “Sono indeciso se calmarmi o spaccare tutto”. Tocca a Vittoria decidere se partecipare al falò chiesto da Davide. La puntata chiarirà anche perché, come si vede nel promo, Gabriela piange, con ogni probabilità per il contenuto di un video che riguarda il fidanzato Giuseppe.