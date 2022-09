anticipazioni, dove e quando vederla

X Factor 2022, seconda puntata delle Audition: dove vederla, anticipazioni, ospiti e tutte le informazioni necessarie.

Dopo aver rotto il ghiaccio con la prima puntata di Audizioni, apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, X Factor 2022 si proietta già sul secondo appuntamento. Nella puntata di stasera avremo modo di conoscere ancora meglio i giudici che compongono il tavolo in questa edizione così rinnovata, ma soprattutto faremo la conoscenza con tanti nuovi talenti pronti a contendersi un posto nelle squadre dei rispettivi giudici. Chi riuscirà a passare alla fase dei Bootcamp? Ecco cosa dobbiamo sapere sulla seconda puntata di Audition.

Dove e quando vedere la seconda puntata di Audition di X Factor 2022

Rotto il ghiaccio, per X Factor 2022 è già arrivato il momento di proiettarsi sul secondo attesissimo appuntamento. Siamo ancora nel pieno della fase delle Audition, per certi versi la più emozionante dello show, con tanti protagonisti differenti e mille colpi di scena. Le regole, come sempre, sono semplice. Gli artisti sono chiamati a presentare una cover o un inedito ai giudici. Al termine di una breve esibizione, arriva il verdetto: con almeno tre ‘sì’ si passa alla seconda fase, quella dei Bootcamp.

X Factor Dargen, Ambra, Francesca Michielin, Fedez e Rkomi

L’appuntamento è per giovedì 22 settembre ore 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. La replica dell’episodio sarà visibile, in chiaro, mercoledì 28 settembre sul canale TV8.

Anticipazioni seconda puntata X Factor

Dal punto di vista del regolamento non cambierà nulla in questa seconda puntata di Audizioni. Dalle anticipazioni che abbiamo avuto modo di vedere al termine della prima puntata, in questa serata potremmo assistere a qualche momento in più di tensione, mentre sul palco non mancheranno tanti artisti dalla vena pop spiccata, incursioni nel mondo dell’elettronica e in ogni altro genere.

Il tutto con la presenza dei 12mila cuori dell’Allianz Cloud, il pubblico che funge da “quinto giudice”, anche se per qualcuno un po’ troppo clemente. Ma cosa possiamo aspettarci da questa seconda puntata? Difficile dirlo. Quel che è certo è che i giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, fin qui hanno mostrato una grande capacità di emozionarsi, di percepire la sincerità nei concorrenti e anche di intuire del potenziale lì dove la performance non risulta soddisfacente.

Ricordiamo che la prossima settimana si concluderà la fase di Audition, che verrà seguita da due episodi Bootcamp e poi dall’unico show Last Call, che per la prima volta avrà anche il pubblico come protagonista. Dal 27 ottobre inizierà finalmente, invece, la fase dei Live, lì dove il gioco si fa davvero duro.