Anticipazioni di Temptation, Raul e Martina separati? Parla il padre di lei

Martina De Ioannon e Raul Dumitras sono una delle coppie della nuova edizione di Temptation Island. A un giorno dalla messa in onda della prima puntata del reality sono arrivate delle anticipazioni. Il personal trainer romano (che in qualche modo è collegato a Ilary Blasi) e la fidanzata sarebbero usciti separati dal programma, a rivelarlo è stato Amedeo Venza. Sembra infatti che Martina abbia bloccato il compagno su Whatsapp.

Anticipazioni di Temptation Island: “Lei lo avrebbe bloccato ovunque”.

“Raul e Martina potrebbero essere usciti separati da Temptation Island. Fonti vicine alla ragazza fanno sapere che lei lo avrebbe bloccato ovunque (su Whatsapp e sulle chiamate). Per quanto riguarda Instagram non possono fare movimenti strani finché non finisce il programma”.

“Lui per me è geloso e possessivo”: Martina e Raul sono la quarta coppia che parteciperà a #TemptationIsland prossimamente su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity 🔥 pic.twitter.com/grKlmao6Fe — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 11, 2024

Parla il padre di Martina.

Intanto il padre di Martina ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 ed ha rivelato di essere rimasto sorpreso della scelta di sua figlia di partecipare a Temptation. L’uomo ha anche dichiarato che Raul è innamorato di Martina e che il loro legame sarebbe forte. Questo non significa che i rumor sulla rottura siano falsi, perché il padre di Martina saprà certamente che non può fare spoiler di nessun tipo.