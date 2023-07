Anticipazioni di Temptation Island: “Colpo di scena, mai successo prima nel programma”

Stasera tornano le corna in tv e quindi è tempo di anticipazioni di Temptation Island. Durante la quarta puntata pare ci sarà un colpo di scena che riguarda una coppia in particolare. In un’intervista a Superguida Tv Filippo Bisciglia ha rivelato che nel corso di questa edizione sarebbe successa una cosa mai accaduta in 11 anni di programma: “Il cast mi piace molto perché ci sono ragazzi e ragazze che vengono da ogni parte del nostro paese. Caratteri diversi e situazioni di ogni tipologia. Non posso fare anticipazioni di Temptation Island però posso dirvi una cosa. Accadrà qualcosa che non era mai capitato prima“.

Anticipazioni di Temptation Island: il colpo di scena.

E chi riguarderà questo misterioso colpo di scena? Quasi certamente Gabriela e Giuseppe. Infatti dopo il loro falò di confronto nella scorsa puntata Filippo Bisciglia ha rivelato: “Fermi tutti perché ho una cosa da dirvi. L’avventura per questi due ragazzi non è finita. Il loro viaggio nei sentimenti continuerà. E come vi ho fatto capire c’è dell’altro da scoprire. Succederà qualcosa di imprevedibile e inaspettato e presto lo scoprirete“. La terza puntata dello show si è chiusa con queste parole e quindi non abbiamo scoperto proprio nulla. Quindi stasera vedremo quello che succederà tra American Boy e la fidanzata che ha dovuto sopportare le corna in questi anni.

E a darci un’ulteriore conferma che accadrà qualcosa tra Gabriela e Gabriela è arrivata anche una video anticipazione del profilo Twitter del programma mariano. Nella clip si vede il ragazzo che cammina in spiaggia con una musica epica di sottofondo.

Nuovi colpi di scena ci aspettano nella quarta puntata di #TemptationIsland! Appuntamento domani in prima serata su Canale 5 pic.twitter.com/V3P4waioQu — Temptation Island (@TemptationITA) July 16, 2023

Non solo Gabriela e Giuseppe, stasera a prendere una bella batosta sarà Daniele. Nel filmato di anticipazioni si vede il ragazzone nel pinnettu che dopo aver visto un video della sua fidanzata Vittoria dice: “Io però non mi sono mai spinto così oltre“. Cosa avrà visto?

“Io così non mi sono mai spinto” Non perdete l’appuntamento con la quarta puntata di #TemptationIsland, domani in prima serata su Canale 5! pic.twitter.com/q0vhUl3aiU — Temptation Island (@TemptationITA) July 16, 2023

