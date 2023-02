Anticipazioni di Amici: l’esito della sfida di Samu e l’assenza di due allievi

Oggi negli Studi Elios di Roma si è registrata un’altra puntata di Amici e finalmente ecco arrivate – puntuali come sempre – le anticipazioni del profilo Twitter Amici News.

Con la puntata che vedremo domenica 5 febbraio si chiuderà definitivamente il capitolo ‘Capodanno Gate’; questo perché assisteremo all’ultima sfida proposta dalla redazione per ‘punire’ gli alunni coinvolti nel misfatto, ovvero quella che vede protagonista Samuele Segreto. Inizialmente l’alunno avrebbe dovuto scontrarsi con il ballerino Paky ma Alessandra Celentano ha bloccato tutto chiedendo alla commissione di aggiungere un banco; poi la sfida è stata congelata perché il nuovo sfidante non si sentiva pronto. Solo oggi Samu l’ha potuta svolgere e il risultato è stato soddisfacente per lui: l’ha vinta.

“Samu ha vinto la sfida. Il ballerino ha conquistato finalmente la maglia del pomeridiano. Ora può cercare, insieme a tutti gli altri, di agguantare quella del Serale“. Si legge su SuperGuidaTv.

Anticipazioni Amici: Megan cambia professore, Mattia e Aaron assenti

Come accaduto per Gianmarco Petrelli la scorsa settimana, anche questa settimana due alunni si sono ammalati e sono rimasti in casetta: si tratta di Mattia e di Aaron. Assente anche Benedetta, ma probabilmente perché in quarantena.

Mattia e Aaron assenti durante la puntata.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 1, 2023

Un’altra nota da evidenziare è il cambio casacca di Megan Ria che passa dal professor Raimondo Todaro ad Emanuel Lo.

Nessuno è stato eliminato e nessuno ha conquistato la maglia del serale. Al momento gli unici che la hanno sono Ramon e Isobel.