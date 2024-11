Anticipazioni di Amici 24, puntata del 1 dicembre: esito delle sfide, ospiti, classifiche

Agli studi Elios di Roma si sono concluse le registrazioni della nuova puntata di Amici di Maria 24. Come ogni giovedì, sono state pubblicate le anticipazioni per la puntata di domenica pomeriggio su Canale 5. Gli ospiti di questa settimana sono stati due ex concorrenti del talent show, Enrico Nigiotti e Mattia Briga, quest’ultimo ha presentato il suo nuovo singolo. È tornato anche l’ex coach J-Ax, ora giudice della gara di canto, e con lui sono subentrati anche Federica Abbate e Charlie Rapino, per giudicare le esibizioni di Luk3.

Luk3 ha trionfato in entrambe le sfide: la prima contro Samuele e la seconda contro Elena. Nonostante la sconfitta, Samuele ha ricevuto complimenti da Federica Abbate, che ha sottolineato il suo potenziale. Teodora non ha partecipato alla sfida a causa di un impedimento fisico; la sua competizione è stata quindi rimandata. Daniele ha vinto la sfida immediata e ha ottenuto così la conferma di restare nella scuola.

Per quanto riguarda le anticipazioni per la puntata del 1° dicembre, nella gara di canto, i risultati vedono al primo posto un gruppo di artisti e al penultimo posto, a pari merito, Diego e Luk3. Poiché Luk3 ha ottenuto un +1 grazie alla vittoria nella sfida andata in onda nel daytime di giovedì, ora si trova a pari merito con Diego, e entrambi dovranno affrontarsi nella successiva sfida.

Riguardo alla gara di ballo, non ci sono aggiornamenti al momento. Daniele ha vinto la sfida immediata voluta da Emanuel Lo, che ha abbassato la leva durante il compito assegnato.

Giulia e Isobel si uniscono ai ballerini, portando un ulteriore colpo di scena. Cosa accadrà in questo contesto? Lo scopriremo nel corso della puntata di domani alle 16.10 su Canale 5, e gli appassionati non possono mancare a questo appuntamento.