Anticipazioni Amici: secondo allievo accede al serale

Oggi agli Studi Elios di Roma si è registrata una nuova puntata di Amici e queste sono le anticipazioni diramate da Amici News e SuperGuidaTv. Nel corso della registrazione è stata assegnata un’altra maglia per il serale.

A riceverla è stata la ballerina Gaia De Martino ma, al contrario della scorsa puntata che è stata data a Dustin Taylor, lei l’ha ricevuta solo virtualmente dato che per problemi di salute non ha potuto presenziare in puntata.

“Dopo Dustin ad accedere al Serale è Gaia” – si legge sul portale SuperGuidaTv – “La ballerina non era presente in studio per colpa del dolore al ginocchio. Viene chiamata dalla casetta per assegnarle la maglia d’oro e regalarle così una gioia immensa. Piccola nota di colore. Maria fa vedere Gaia in diretta mentre era in casetta che si rilassava bevendo una tisana e tenendo il ghiaccio sul ginocchio dolorante. Prima di vedere Gaia, però, sono state inquadrate diverse stanze e Maria De Filippi ha tirato a tutti le orecchie per via del disordine”.

Anticipazioni Amici: Gaia De Martino al serale

La puntata la vedremo domenica pomeriggio quando su Rai1 ci sarà lo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo. A tal proposito il portale Amici News, che ha assistito alla registrazione, ha così commentato sui social: “Pensavo che avessero proposto una puntata ESPLOSIVA visto che andranno contro Domenica In in diretta dal palco di Sanremo con tutti i Sanremesi, e invece totalmente una puntata come tutte le altre tranne per Gaia che va al serale (la cui parte durerà 5 minuti)”.

Pensavo che avessero proposto una puntata ESPLOSIVA visto che andranno contro Domenica In in diretta dal palco di Sanremo con tutti i Sanremesi, e invece totalmente una puntata come tutte le altre tranne per Gaia che va al serale (la cui parte durerà 5 minuti).#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) February 7, 2024

Attualmente in gara ad Amici ci sono otto ballerini: Dustin Taylor e Gaia De Martino (già al serale); Marisol Castellanos, Giovanni Tesse, Nicholas Borgogni, Sofia Cagnetti, Lucia Ferrari e Kumo.