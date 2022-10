Anticipazioni Amici, eliminato e due nuove coppie: “Si sono baciati”

Oggi è stata registrata la nuova puntata di Amici 22. Dalle anticipazioni arrivano notizie interessanti, tra cui due baci e un alunna eliminata. Amici News e Superguida Tv hanno svelato in anteprima che a lasciare la scuola mariana sarà Asia. Nelle casette sono nati anche nuovi amori, dopo Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, pare che si siano baciati anche Wax e Claudia e Gianmarco e Megan. In pratica nascono più coppie nella nuova edizione di Amici che in quella di Uomini e Donne.

IO DOPO AVER LETTO CHE GIANMARCO E MEGAN,WAX E CLAUDIA SI SONO BACIATI#Amici22 #amicispoiler pic.twitter.com/hUSnOg4DRO — gio | 04.11💛 (@imgiorgjaw) October 27, 2022

Il limone di Claudia e Wax totalmente inaspettato#amicispoiler #amici22 pic.twitter.com/6MFtfUw8Hj — Campioni del mondo🏐🇮🇹💙 | Stranger Things |BLM (@_Next_to_you_) October 27, 2022

Anticipazioni Amici 22.

Gara di ballo.

“Giudice Garrison Rochelle. Ramon primo. Per lui voto 8+. Samuel ultimo. – si legge nelle anticipazioni di Superguida Tv – Le altre posizioni in classifica? Maddalena 7,5 ha ballato Out here on my own

Mattia 7. Al centro studio con Maria De Filippi ha parlato di come mai balli sempre con il ciuffo davanti alla faccia. A quanto pare il ragazzo ritiene di avere un occhio più grande dell’altro e cerca così di coprirlo.

Samuel 6. Riceve fiori da Maria De Filippi perché lui glieli da sempre.

Ludovica 6,5

Samu aveva invece il compito della Celentano

Claudia 7 — ha ballato Gabriel

Ludovica 6,5

Samuel 6

Rita ha eseguito il compito di Emanuel Lo su una canzone di Lucio Dalla. Il prof le ha detto che per la prima volta non ha distolto lo sguardo. Alessandra Celentano ne era fiera”.

Gara di canto.

“Gara cover giudicata da Tommaso Paradiso. Wax primo: voto 8 e mezzo. Ha cantato Svalutation di Adriano Celentano. Molti complimenti per lui anche da parte di Rudy Zerbi. Ultimo NDG con la sufficienza. Aaron e Tommy 8. Il primo ha cantato With or without you.

Piccolo G 7.5 ha cantato Ragazzo di strada

Andre inizia a cantare, Zerbi lo frena subito e lo manda in sfida immediata. Arisa accetta. Andre vuole fare la sfida. Il giovane perde e viene eliminato. Al suo posto è entrato Ascanio.

Federica 7— . La ragazza ci rimane malissimo e Tommaso Paradiso se ne accorge. Sfida Gianmarco giudicata da Garrison. Il ballerino esegue il compito di Raimondo Todaro. Quest’ultimo, però, mentre balla, gli toglie la musica. Così come Rudy ha tolto la musica ad Andre. Todaro manda Gianmarco in sfida immediata. A sfidarlo? Un concorrente davvero forte di nome Christian. Il danzatore di Alessandra Celentano riesce però a vincere e a superare anche questo ostacolo. Per quanto riguarda questa sfida si apre un dibattito tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro perché quest’ultimo giustifica la sua scelta dicendo che lo ritiene debole con la parte di sotto del suo corpo e che “con i piedi non ci siamo proprio“. Raimondo dovrà però farsene una ragione perché Gianmarco continuerà a far parte del talent. Gossip? A quanto pare lo sfidante di Gianmarco era l’ex di Megan. Come è piccolo il mondo!”

Anticipazioni: Asia eliminata.