Anticipazioni Amici 25 gennaio

La registrazione della prossima puntata di Amici è stata effettuata e vede la presenza di Nina Zilli, Nicolò De Devitiis e Adriano Pennino come giudici per il canto, mentre Garrison Rochelle si occupa del ballo. Gli ospiti della puntata sono i Modà con Bianca Atzei e Senza Cri, ex allieva del talent show. Valentina non ha partecipato alla registrazione, continuando la sua pausa concessa da Maria De Filippi.

Le nuove classifiche di canto e ballo hanno portato in sfida Angie, Caterina, Alex e Maria Rosaria. Secondo le anticipazioni, Opi ha ricevuto una standing ovation per la sua esibizione con “Portami via” di Fabrizio Moro, nonostante abbia avuto un conflitto con la sua insegnante Anna Pettinelli e si sia classificato quinto per i giudici. Tuttavia, nella classifica degli inediti fatta dal pubblico, Opi si è guadagnato il secondo posto, dopo Riccardo.

Le classifiche di canto e ballo sono le seguenti:

– Classifica gara canto: Elena e Michele, Gard, Riccardo, Plasma, Opi, Caterina e Lorenzo, Angie.

– Classifica gara ballo: Simone, Kiara, Emiliano, Giulia, Alex e Alessio, Maria Rosaria.

Non ci sono stati grandi colpi di scena nella registrazione, ma solo una discussione tra Alessandra Celentano e Garrison a causa della posizione di Maria Rosaria in classifica. Inoltre, è stato mostrato un filmato in cui Elena parlava della maestra, ammettendo di provare uno strano effetto nei suoi confronti. Bianca Atzei ha condiviso un’esperienza simile con la sua professoressa di pianoforte del conservatorio.