Il serale della ventiduesima edizione di Amici è ufficialmente iniziato e queste sono le anticipazioni di ciò che vedremo nel corso della prima puntata in onda sabato 19 marzo. Proprio come l’anno scorso le puntate sono registrate il giovedì pomeriggio ed almeno nella prima parte si terranno due eliminazioni a volta. La prima a metà puntata, la seconda al termine con rivelazione in casetta (per evitare spoiler).

Come riportato da Il Vicolo Delle News, la prima eliminata è stata Alice del team Pettinelli-Peparini, mentre il secondo è uno Christian e Giò Montana, rispettivamente dei team Todaro-Cuccarini e Zerbi-Celentano. Il nome di quest’ultimo lo scopriremo solo vedendo la puntata sabato sera.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni gli ospiti sono stati Elisa e Nino Frassica.

La prima sfida ha visto scendere in campo il team Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Peparini. A vincere sono stati i primi ed al ballottaggio finale sono finiti Albe, Dario ed Alice. A perdere – come già scritto – è stata quest’ultima.

1^ manche: Albe vs Luigi, vince Luigi

2^ manche: John Erik vs Calma, vince John Erik

3^ manche: Crytical vs Luigi, vince Luigi

La seconda sfida ha visto protagonisti (di nuovo) il team Zerbi-Celentano contro Todaro-Cuccarini. A vincere sono stati (di nuovo) i primi. Dopo una serie di nomination e salvataggi, l’allievo candidato all’eliminazione è stato Christian.

1^ manche: Luigi vs Alex, vince Luigi

2^ manche: Leonardo vs Sissi, vince Sissi

3^ manche: Michele vs la squadra avversaria, sfida annullata

4^ manche: Michele e Carola vs Aisha e Sissi, vincono i ballerini

La terza ed ultima sfida ha visto protagonisti (di nuovo) Zerbi-Celentano contro Todaro-Cuccarini. Questa volta però a vincere sono stati i secondi e dopo una serie di nomination e salvataggi, l’allievo candidato all’eliminazione è Giò Montana.

1^ manche: Serena vs LDA, vince Serena

2^ manche: Sissi vs Leonardo, vince Sissi

3^ manche: Alex vs LDA, vince LDA

Amici 21, gli allievi nella scuola

Albe

Aisha

Calma

Carola

Christian

Crytical

Dario

Giò Montana

John Erik

LDA

Leonardo

Luigi

Michele

Nunzio

Serena

Sissi

Gli allievi eliminati

Alice