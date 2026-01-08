7.3 C
Anticipazioni Amici 2026

Anticipazioni Amici 2026

Il nuovo anno porta con sé nuove anticipazioni per il talent show Amici di Maria De Filippi, che tornerà in onda domenica 11 gennaio su Canale 5 dalle 14 alle 16. Recentemente, è stata registrata la puntata che verrà trasmessa il prossimo giorno festivo e non sono mancate le sorprese, con due allieve eliminate.

La puntata ha visto gli ospiti Mara Sattei e Nicolo Filippucci. La sfida di ballo per l’eliminazione ha avuto come protagoniste Anna e Kiara, con quest’ultima che ha avuto la meglio esibendosi sulle note di Goreki, mentre Anna ha ballato Demons e si è ritrovata fuori dai giochi. A giudicare è stato Andrea Alemanno di World of Dance Italy.

L’altra allieva eliminata è stata Flavia, che aveva riottenuto la maglia ma poi è stata eliminata durante la gara cover da Anna Pettinelli. La scelta della professoressa ha generato una forte discussione tra i docenti.

In un’altra sfida di canto, Riccardo e la sfidante Spinosa si sono scontrati, con il ragazzo che ha intonato Ci vorrebbe il mare di Marco Masini e la giovane Devastante di Olly.

Per la gara di canto, la classifica al termine delle esibizioni vede: Michele, Gard, Plasma, Caterina, Angie ed Elena, Valentina, Opi e Lorenzo.

Per la gara di ballo, la classifica al termine delle esibizioni vede: Kiara, Emiliano e Alessio, Alex, Maria Rosaria, Giorgia, Pierpaolo e Paola. Dopo la gara, Maria Rosaria ha rischiato il posto e potrebbe essere sostituita da Maddalena, entrambe si sono esibite su un assolo dimostrato da Alessia. Alessandra Celentano ha detto di volersi prendere del tempo per decidere su quale allieva puntare.

