Anticipazioni Amici 2026

Il nuovo anno porta con sé nuove anticipazioni per il talent show Amici di Maria De Filippi, che tornerà in onda domenica 11 gennaio su Canale 5 dalle 14 alle 16. Recentemente, è stata registrata la puntata che verrà trasmessa il prossimo giorno festivo e non sono mancate le sorprese, con due allieve eliminate.

La puntata ha visto gli ospiti Mara Sattei e Nicolo Filippucci. La sfida di ballo per l’eliminazione ha avuto come protagoniste Anna e Kiara, con quest’ultima che ha avuto la meglio esibendosi sulle note di Goreki, mentre Anna ha ballato Demons e si è ritrovata fuori dai giochi. A giudicare è stato Andrea Alemanno di World of Dance Italy.

L’altra allieva eliminata è stata Flavia, che aveva riottenuto la maglia ma poi è stata eliminata durante la gara cover da Anna Pettinelli. La scelta della professoressa ha generato una forte discussione tra i docenti.

In un’altra sfida di canto, Riccardo e la sfidante Spinosa si sono scontrati, con il ragazzo che ha intonato Ci vorrebbe il mare di Marco Masini e la giovane Devastante di Olly.

Per la gara di canto, la classifica al termine delle esibizioni vede: Michele, Gard, Plasma, Caterina, Angie ed Elena, Valentina, Opi e Lorenzo.

Per la gara di ballo, la classifica al termine delle esibizioni vede: Kiara, Emiliano e Alessio, Alex, Maria Rosaria, Giorgia, Pierpaolo e Paola. Dopo la gara, Maria Rosaria ha rischiato il posto e potrebbe essere sostituita da Maddalena, entrambe si sono esibite su un assolo dimostrato da Alessia. Alessandra Celentano ha detto di volersi prendere del tempo per decidere su quale allieva puntare.