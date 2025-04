Anticipatore: parte cruciale del nostro destino

C’è una mancanza di attenzione verso De Gasperi nella nostra immaginazione politica attuale. Nonostante i recenti tributi per il 70° anniversario della sua scomparsa, il riconoscimento ricevuto è inferiore rispetto ad altri leader, come Moro o Berlinguer. De Gasperi, tuttavia, si rivela essere uno dei più attuali, poiché il suo percorso si intreccia con i dilemmi odierni, in particolare con i temi della difesa europea e la costruzione comunitaria. La sua dedizione alla causa della pace e alla necessità di un’unità strategica tra i paesi europei è sorprendentemente rilevante anche oggi.

Un altro momento cruciale della sua carriera fu il viaggio in America dopo la Seconda guerra mondiale, durante il quale cercò un prestito per sostenere l’economia italiana. Questo evento, carico di ansie e preoccupazioni, mette in luce la dignità di De Gasperi, che affrontò la sfida senza farsi intimidire dalla sua vulnerabilità apparente. La sua figura, sebbene distante nel tempo e priva di drammi eclatanti, continua a ispirare rispetto e ammirazione.

De Gasperi emerge come esempio di virtù politica e patriottica, eppure la sua attualità sembra rimanere sullo sfondo della nostra discussione collettiva. Le controversie del suo tempo, rilette oggi, tendono a dargli ragione, suggerendo che la sua eredità sia stata finalmente riconosciuta. La sua conclusione richiede ai contemporanei di farsi carico della sua eredità, consapevoli di non poter eguagliare le sue virtù, ma sperando di non sfigurare nel tentativo.