Antiche Paste e Risotti: Sapore Intenso in Padella

Hai mai pensato di cuocere la pasta come un risotto, direttamente in padella con il condimento? Questo metodo sta guadagnando popolarità tra gli appassionati di cucina grazie al risultato cremoso e saporito che offre. La tecnica richiede pochi ma essenziali accorgimenti. Prima di tutto, è fondamentale aggiungere il brodo poco alla volta invece di lessare la pasta in acqua, permettendo così all’amido di rimanere nella padella e creare una cremosità naturale senza l’uso di panna. Inoltre, è consigliabile utilizzare una padella ampia e dal fondo spesso per una cottura uniforme, mescolando spesso per evitare l’attaccamento.

La scelta della pasta incide notevolmente sul risultato finale. Le varietà di grani antichi come il khorasan, il Senatore Cappelli e il farro non solo offrono un sapore autentico, ma presentano anche vantaggi nutrizionali. Questi grani, meno raffinati e più digeribili, sono ricchi di minerali, fibre e proteine. La pasta di grano khorasan ha un gusto dolce, ideale per condimenti delicati; la pasta di Senatore Cappelli, con la sua consistenza rustica e sapore deciso, si sposa bene con sughi ricchi; mentre quella di farro, dal retrogusto erbaceo, è perfetta per piatti leggeri e mediterranei.

Unendo la tecnica di cottura risottata a queste paste di alta qualità, si può ottenere un primo piatto gustoso e nutriente. Ora è il momento di mettersi ai fornelli e provare le ricette disponibili!