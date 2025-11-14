Antibiotico-resistenza in Italia: la salute a rischio

L’abuso di antibiotici e l’adattamento dei batteri sono temi di grande attualità. Secondo il professor Mario Tumbarello, direttore di Malattie infettive dell’Aou Senese, l’uso eccessivo di antibiotici potrebbe portare, entro pochi decenni, a un numero di decessi per antibiotico-resistenza superiore a quelli legati al cancro.

Il congresso nazionale Sita, previsto a Siena, si concentrerà su malattie infettive e terapie antibiotiche, affrontando il problema crescente dell’antibiotico-resistenza. Questo fenomeno si verifica quando i batteri diventano insensibili agli antibiotici, compromettendo l’efficacia di farmaci vitali per il trattamento delle infezioni. Ciò rappresenta un grave rischio per la salute pubblica, minacciando i progressi della medicina moderna. Senza antibiotici funzionanti, procedure mediche come trapianti e chemioterapie diventano molto più pericolose.

La resistenza agli antibiotici può derivare da caratteristiche biologiche di alcuni batteri oppure da mutazioni genetiche, spesso favorite da un uso eccessivo o improprio. È fondamentale utilizzare antibiotici solo su prescrizione medica per infezioni batteriche e non per malattie virali, come l’influenza.

In Italia, circa il 40% della popolazione assume antibiotici in un anno, gran parte dei quali viene utilizzato al di fuori degli ospedali, a volte anche senza prescrizione. L’abuso e l’autoprescrizione aumentano il rischio di sviluppare resistenza, e per creare un nuovo antibiotico servono almeno 15 anni.

Gli antibiotici sono fondamentali e devono essere utilizzati in modo corretto. Grazie a questi farmaci, molte infezioni curabili oggi non rappresentano più una minaccia per la vita, contribuendo ad aumentare l’età media. È importante preservare il loro uso consapevole per garantirne l’efficacia futura.