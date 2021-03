Combattono le infezioni batteriche e salvano vite, ma gli antibiotici, se usati impropriamente, possono anche alterare le funzioni del sistema immunitario intestinale favorendo le infiammazioni e il rischio di tumori. Non solo: possono persino diminuire l’efficacia delle terapie anticancro. Lo dimostra uno studio dei ricercatori del Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano che, coordinati da Federica Facciotti e Francesco Strati, hanno studiato su modelli sperimentali l’effetto che possono avere alcune terapie antibiotiche ad ampio spettro, come la vancomicina e la streptomicina. I risultati della ricerca sono pubblicati sulla rivista Microbiome .

Gli antibiotici hanno rivoluzionato la cura delle infezioni batteriche e salvano tutt’ora milioni di vite, il problema è che non si limitano ad agire sui germi patogeni per i quali vengono prescritti e somministrati, ma possono modificare la composizione e la biodiversità del microbiota intestinale, cioè la comunità di tutti i microrganismi ? miliardi di batteri, funghi, archeobatteri, protozoi e virus – che abitano il nostro apparato digerente. E farlo senza distinzione, colpendo specie nemiche o amiche. Ma danneggiando la biodiversità del microbiota, gli antibiotici compromettono l’equilibrio, cioè l’omeostasi, tra microbiota e sistema immunitario, diminuendo la capacità del colon di tenere sotto controllo le infiammazioni o di resistere all’attacco di nuovi batteri patogeni. L’alterazione del microbiota, o disbiosi, provocata dagli antibiotici compromette infatti la normale funzionalità dei linfociti T della parete intestinale e delle cellule immunitarie chiamate iNKT (Invariant Natural Killer T).

Il valore clinico della ricerca

“La nostra scoperta ha un grande valore clinico per la prevenzione e la cura di malattie importanti come le patologie infiammatorie croniche intestinali, per esempio la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa, che, oltre ad avere di per sé stesse un impatto negativo sulla qualità di vita di chi ne è affetto, sono collegate ad un aumento del rischio individuale di sviluppare tumori del colon”, spiega Facciotti: “I dati epidemiologici hanno già evidenziato il legame fra l’uso di antibiotici ad ampio spettro e rischio aumentato di sviluppare funzioni aberranti del sistema immunitario. Noi abbiamo approfondito il perché e lo abbiamo dimostrato in modelli sperimentali di malattia. In sintesi, la terapia antibiotica infrange i meccanismi di compensazione fra microbiota e sistema immunitario, privando l’organismo delle barriere naturali più efficaci contro diverse patologie dell’apparato digerente, incluso il cancro al colon”.

Antibiotici pro-infiammatori

Non bisogna, però, fare di tutta l’erba un fascio: “Gli antibiotici hanno diversi meccanismi di azione e per questo possono alterare diversamente il microbiota in seguito al loro utilizzo”, continua Strati: “Abbiamo scoperto che l’uso di vancomicina e streptomicina modifica il microbiota al punto da favorire l’aumento di microrganismi con caratteristiche pro-infiammatorie, compromettendo la corretta funzionalità del sistema immunitario. L’uso di metronidazolo, invece, ha mantenuto la capacità del sistema immunitario di controllare l’infiammazione intestinale favorendo l’espansione di specie microbiche con proprietà anti-infiammatorie, nonostante il suo uso abbia comunque alterato la composizione del microbiota intestinale”.

Le terapie anticancro funzionano meno

“Negli ultimi anni si è capito che l’alterazione del microbiota intestinale a causa dell’utilizzo degli antibiotici rende le terapie anticancro meno efficaci proprio perché indebolisce le funzioni del sistema immunitario, che sono invece fondamentali nel successo delle terapie oncologiche”, va avanti Facciotti: “In questo momento in laboratorio stiamo studiando come le alterazioni del microbiota in pazienti di cancro al colon contribuiscano a rendere più debole il sistema immunitario e quindi a diminuire la capacità dei pazienti di combattere efficacemente i tumori del colon-retto”.

Corretta alimentazione e batteri amici

Prossimo passo? “Trovare dei sistemi per riportare il microbiota alterato a uno stato di normalità”, conclude la ricercatrice: “Per esempio attraverso la dieta o con la somministrazione di batteri buoni, in modo da sostenere le funzioni antitumorali del sistema immunitario”.