Anti-spoofing: Il filtro AGCOM contro le chiamate spam dai call center

Negli ultimi anni, molti utenti hanno dovuto affrontare un aumento delle chiamate da numeri sconosciuti o apparentemente familiari, spesso risultando essere tentativi di telemarketing aggressivo o truffe. In questo contesto, l’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) sta sviluppando un filtro anti-spoofing, obbligatorio per tutti gli operatori telefonici, per ridurre queste chiamate indesiderate. Questa iniziativa, come dichiarato dal commissario Massimiliano Capitanio, mira a contrastare lo spoofing, una pratica che camuffa il vero numero del chiamante, ingannando il destinatario.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un Tavolo tecnico per affrontare il problema, con la partecipazione dell’AGCOM, che ha presentato misure tecniche per affrontare direttamente la questione. Il filtro anti-spoofing vuole garantire maggiore trasparenza nelle comunicazioni telefoniche e proteggere gli utenti dalle pratiche scorrette. L’AGCOM ha lavorato con gli operatori per definire tali misure e si prevede di rendere pubblici i risultati a breve.

Una volta approvato, gli operatori avranno sei mesi per implementare il nuovo sistema. Il filtro sarà basato su algoritmi in grado di individuare e bloccare le chiamate provenienti da numeri non autentici. Inoltre, vi sarà una collaborazione con associazioni di consumatori, come Altroconsumo, per rafforzare l’efficacia del filtro, che includerà la verifica dell’autenticità dei numeri in transito e il blocco delle chiamate sospette.

In sintesi, sebbene il filtro anti-spoofing non eliminerà completamente le chiamate indesiderate, rappresenta un passo importante verso la protezione della privacy degli utenti.