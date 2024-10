Anti IL-5 efficace contro le due patologie

L’asma grave e la poliposi nasale sono due malattie infiammatorie croniche delle vie respiratorie, entrambe caratterizzate da un’infiammazione di tipo 2, con un infiltrato di eosinofili. Queste cellule del sistema immunitario, quando sono presenti in eccesso nei tessuti, causano danni locali e manifestazioni cliniche specifiche, soprattutto nelle vie aeree e nel tessuto naso-sinusale. Durante il congresso Siaaic, tenutosi a Roma, si è discusso della correlazione tra queste patologie.

È emerso che un singolo farmaco che blocca l’interleuchina 5 (IL-5) può essere efficace nel trattamento sia dell’asma grave che della poliposi nasale. Enrico Heffler, direttore della Scuola di specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica di Humanitas University Milano, ha sottolineato che il 45-50% dei pazienti con asma grave presenta anche poliposi nasale, mentre il 70-80% dei pazienti con poliposi ha asma, di cui una percentuale significativa è grave. Questo comune percorso infiammatorio rende la possibilità di trattare entrambe le condizioni con un unico farmaco particolarmente vantaggiosa.

L’interleuchina 5 svolge un ruolo cruciale nell’infiammazione. È una citochina prodotta da diverse cellule, tra cui i linfociti T e le cellule lymphoid innate 2, ed è essenziale per la crescita e l’attivazione degli eosinofili. Questa proteina permette agli eosinofili di maturare nel midollo osseo, entrare nel flusso sanguigno e migrare nei tessuti bersaglio, come bronchi e seni paranasali. Una volta attivati dall’IL-5, rilasciano sostanze tossiche che causano danni ai tessuti circostanti.

A livello internazionale, sono già disponibili linee guida e raccomandazioni per la gestione dell’asma grave e della poliposi nasale. Queste linee guida indicano la terapia biologica come una considerazione importante per vari gruppi di pazienti e sottolineano che la scelta del trattamento dipende dalla fenotipizzazione del paziente e dalle specifiche componenti infiammatorie, per determinare se l’interleuchina 5 rappresenti il target principale o se necessiti di un approccio differente.

In Italia, esistono registri di malattia per seguire l’andamento di queste patologie e la risposta ai trattamenti, come il registro Sani per l’asma grave e il registro Rinet per la poliposi nasale.