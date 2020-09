In questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori, ragazzi che con la chirurgia plastica hanno cercato di trasformarsi in Ken, in Barbie, ma anche in sosia di David Beckham, Victoria Beckham o Kim Kardashian. Un 32enne francese invece ha deciso di spingersi oltre e di optare per qualcosa di un attimo più estremo. Anthony Loffredo da anni sta cercando di diventare un alieno e e per questo ha dato il via al ‘The black alien project’.

Il ragazzo si è fatto tatuare tutto il viso (compresi i bulbi oculari), ha diviso la lingua a metà come quella di un serpente e in queste settimane ha fatto le operazioni più pesanti. Anthony si è fatto amputare le orecchie e il naso per avere un aspetto ancora meno umano.

“Ora posso camminare a testa alta grazie a te, sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme, grazie chirurgo. […] Questo è quello che voglio, adesso sono davvero felice. Mi sono reso conto che non stavo vivendo la mia vita come volevo – ha dichiarato Anthony Loffredo – ho fermato tutto a 24 anni e sono partito per l’Australia. Ora sono felice. Mi piace mettermi nei panni di un personaggio spaventoso”.

Quasi, quasi mi manca il Ken umano!

Le foto di Anthony Loffredo.