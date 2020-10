Anthony Hopkins nei panni di Lele Mora in una serie di Netflix. La rivelazione, che se venisse confermata porterebbe alla ribalta mondiale la chiacchieratissima vita dell’ex agente televisivo, arriva dal direttore di Novella 2002, Roberto Alessi. Il giornalista, ospite di ‘Ogni Mattina’ su Tv8, ha assicurato: “Fanno una serie su Netflix sulla vita di Lele Mora perché Lele Mora ha scritto un libro che però non uscirà mai perché l’ha venduto e faranno una fiction. Praticamente la parte di Lele Mora da adulto verrà interpretata da Antony Hopkins che è un suo amico storico. Perché Antony Hopkins ha fatto dei bei marchettoni con Roberto Cavalli, che era una persona che seguiva Lele Mora, per cui è nata un’amicizia e nasce questa fiction”, ha concluso il direttore.

