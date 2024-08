Anthony Ammirati è un grande talento francese di salto con l’asta, ma alle Olimpiadi di Parigi ha dato dimostrazione di averne anche un altro di talento, più nascosto, che potrebbe fargli fruttare ben 250 mila euro. Ma questa è un’altra storia.

La particolare offerta fatta ad Anthony Ammirati: “Se accetti ti diamo 250 mila dollari” https://t.co/oQqHkeGlcB #Olimpiadi — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 7, 2024

Anthony Ammirati risponde (alla perfezione) al clamore per il suo talento nascosto

In seguito alla mancata qualificazione per la finale di salto con l’asta, Anthony Ammirati è stato sommerso da commenti ironici, meme e battute NSFW tutte su quella cosa che già sapete. Ufficialmente lui non ha mai risposto alla questione e nelle poche interviste che ha rilasciato a ridosso delle Olimpiadi si è limitato a dire di essere dispiaciuto, di essersi allenato tanto e blablabla. In questi giorni ha però usato TikTok per sdrammatizzare e affrontare a testa alta l’argomento più virale degli ultimi giorni.

Lo ha fatto immortalandosi in un ristorante mentre, con sguardo perso nel vuoto, mangiava. La scritta: “POV: tu fais plus de buzz pour ton paquet que pour tes perfs“. Ovvero: “POV: fai più clamore per il tuo p4cco che per le tue prestazioni“. Con tanto di commento sotto: “Non so davvero se prenderla bene oppure no“.

@anthonyammirati Je sais pas trop si je dois le prendre bien ou pas du coup 😂 #olympics #paris2024 ♬ sad SpongeBob music – michael

Insomma, il talento c’è (quello nascosto pure) e l’ironia non manca. Abbiamo trovato una nuova crush.

Il suo commento a caldo dopo l’eliminazione dalle Olimpiadi di Parigi: “Oggi ho perso la mia competizione. Sapevo che questa qualificazione sarebbe stata dura e ora la sto prendendo in faccia. Le Olimpiadi sono finite. Faccio le valigie prima di tornare a casa”.