Da quando il francese Anthony Ammirati è stato eliminato dalle Olimpiadi di Parigi per aver fatto cadere l’asticella dal salto in alto col proprio p4cc0, online e sui media non si parla d’altro. I suoi followers su Instagram sono passati da essere 24 mila ad essere 74 mila in pochissime ore e non certo perché si sono riscoperti tutti fan della sua disciplina, ovviamente.

I wonder how Anthony Ammirati feels gaining over 4k followers in just one hour all thanks to his pole…..vaulting skills 🍆 pic.twitter.com/rPg9x7TbDk — Taylor Austin 🥥🌴💙 (@tayausjax) August 3, 2024

Anthony Ammirati, le prime parole dopo l’eliminazione dalle Olimpiadi

E se da una parte l’italiano Thomas Ceccon ha chiesto ai propri follower di non s3ssualizzarlo, dall’alta il francese Anthony Ammirati non ha apertamente commentato questa ondata “d’amore” né il motivo bizzarro della sua eliminazione. Intervistato a bordo campo dalla tv francese l’atleta si è limitato a dire:

“È una grande delusione. Sono un po’ deluso perché non ho sbagliato niente al terzo tentativo a 5,70 m. Quello che ho sbagliato è stato un po’ di salti in allenamento per mettere a punto le impostazioni. Solo una sessione tecnica. Ero al 100% fisicamente, ma mi mancava un po’ di salto con l’asta. Le condizioni erano buone. È la prima volta che inizio una competizione senza stress. Essendo un outsider totale, avevo un solo obiettivo: interagire con il pubblico. Ci sono quasi riuscito”.

Concludendo con:

“Oggi ho perso la mia competizione. Sapevo che questa qualificazione sarebbe stata dura e ora la sto prendendo in faccia. Le Olimpiadi sono finite. Faccio le valigie prima di tornare a casa.”

Ovviamente siamo tutti fan di Ammirati e della sua enorme dote, ma l’asticella – prima che col p4cc0 – l’aveva toccata pure con la coscia, quindi sarebbe stato eliminato a prescindere. Mettiamo i puntini sulle i.

French pole vaulter Anthony Ammirati was betrayed by his own pole mid jump #OlympicGames #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/mJdSlDC5Pt — Santa Claus 🎅🏻☃️🎄🦌🛷 (@Old_Santa_Claus) August 4, 2024