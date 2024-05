Anteprima di Amici, svolta per un alunno e intervento di Maria

Quasi un anno tra casting, ammissioni, lezioni, pomeridiani e serale, ma ora per gli alunni della scuola di Maria De Filippi l’avventura è giunta quasi al termine. Giovedì scorso è stata registrata la semifinale del talent di Canale 5 e in queste ore continuano a circolare rumor indiscrezioni e dettagli di quello che è successo in studio, l’ultima anteprima di Amici 23 riguarda uno dei ragazzi più chiacchierati di questa edizione, Holden.

Anteprima di Amici, la svolta per Holden e l’intervento di Maria De Filippi.

Nelle ultime settimane Holden è stato criticato da diversi giornalisti, ma anche da fan dello show e addirittura da una delle professoresse. Nell’ultimo daytime infatti Anna Pettinelli ha detto chiaramente che il cantante non merita la finale: “Ma perché c’è Holden? No, perché io non me ne sono accorta. Poi quando si esibisce il niente, nessuna emozione. Fino al pomeridiano le cose andavano bene, ma adesso non più. Lui fa le sue cose da solo in separata sede e non si fa vedere. Mi dispiace, ma per me non merita più di continuare e arrivare all’ultima puntata“.

Sono tanti ad essere d’accordo con la Pettinelli, ma qualcosa pare sia cambiato nella registrazione di giovedì: “Era molto più carico si percepiva. – ha raccontato una ragazza che era nel pubblico – Ha detto che finalmente si sentiva soddisfatto e felice dal primo all’ultimo minuto. Se ne sono accorti tutti, anche Maria che infatti l’ha detto e gli ha anche detto che era felice per lui, per il fatto che era più aperto e solare“.

Il risveglio di Holden e l’intervento mariano sono stati confermati anche da Il Vicolo delle News nella loro anteprima di Amici: “Mida ha cantato Ma che idea, 100 messaggi, Una su un milione, Volare, Portami a ballare e Que pasa. Holden ha cantato Dimmi che non è un addio, Solo stanotte, Randagi. Ha detto che era molto felice, una puntata in cui è stato contento dall’inizio alla fine. Maria ha voluto dire la sua e gli ha detto che erano più felici loro di lui”. Secondo Superguida Tv Holden avrebbe anche incitato il pubblico mentre cantava e avrebbe detto a Maria di essersi divertiti molto.

