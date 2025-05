Anteprima: Ascolta il nuovo album degli INTERIORAMA – “Selva”

In uscita il 9 maggio 2025, “Selva” è il nuovo progetto di Interiorama in collaborazione con il Popolo delle Meraviglie. Questo lavoro è concepito come un viaggio sonoro tra terra e spirito, un rito collettivo che esplora il profondo legame tra l’essere umano e la natura. Il disco fonde ritmi ancestrali, cumbia, dub ed elettronica, creando un paesaggio musicale vivace e pulsante. Le tracce raccontano storie di resistenza e libertà, esprimendo il legame con il pianeta attraverso danza, invocazione e preghiera. Le percussioni e le melodie vibranti rendono “Selva” un inno alla diversità e alla comunità.

Interiorama è un progetto nato nel 2012 in Costa Rica, fondato da Gianluca De Vito Franceschi, che ha evoluto la sua musica in un viaggio attraverso la world music. Con nuovi membri, il gruppo ha integrato influenze mediterranee, aggiungendo sfumature a un mix originale di suoni elettronici, reggae, dub e cumbia. Hanno condiviso palchi con artisti latinoamericani e hanno debuttato in Italia nel 2021. Con l’arrivo di Michele Pineschi, il gruppo ha abbracciato l’afro-funk, creando un legame con il sud del mondo. Nel 2023 hanno pubblicato il loro primo album omonimo, seguito da un tour con oltre 40 date. A dicembre 2023 si è unito Gabriele “Rata” Biondi, portando fiati e percussioni “vere”. Il nuovo brano “San Isidro” uscirà a maggio 2024, seguito dal tour “Elegancia Tropical”. Ad aprile è previsto il singolo “Cumbia de Guardistallo”, registrato con il Popolo delle Meraviglie. Interiorama è presente nelle compilation dell’Istituto Italiano di Cumbia.