Antenna 5G a Rispescia: i dubbi dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali Amedeo Gabbrielli (Forza Italia Ppe) e Valerio Pizzuti (Liberali e Riformisti) hanno sollevato preoccupazioni riguardo all’installazione di un’antenna 5G a Rispescia, evidenziando le possibili conseguenze paesaggistiche e ambientali. I due esponenti hanno presentato un’interrogazione all’assessore all’Ambiente, Erika Vanelli, richiedendo chiarezza sui dettagli del cantiere e sui potenziali impatti per i residenti.

Nel documento, i consiglieri domandano se l’antenna prevista sia effettivamente la stessa attualmente collocata sul Poggio dell’Enaoli e se si tratti di uno spostamento di un impianto già esistente. Chiedono inoltre se la nuova posizione possa compromettere la copertura per le aree di Montiano e Magliano in Toscana, e se i problemi di segnale riscontrati a Rispescia siano stati causati da interruzioni dell’alimentazione elettrica necessaria all’impianto.

Ulteriori richieste riguardano il potenziamento della linea elettrica da parte di Enel e se l’antenna presso Poggio dell’Enaoli stia funzionando meglio da dicembre. I consiglieri chiedono informazioni sui canoni pagati dal gestore, sia per l’attuale che per la futura installazione, così come sulla responsabile delle spese legate al nuovo impianto. Infine, cercano conferma sul fatto che Vodafone nutri diritti sia su questa installazione che sull’antenna in questione.