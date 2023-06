ANTELA Telecamera Wi-Fi Interno 1080P, Videocamera Fissa di Sicurezza Domestica Compatibile con Alexa,Telecamera IP per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale,Visione Notturna

Dal marchio

Sin dalla sua fondazione, ANTELA si è impegnata a fornire prodotti intelligenti di alta qualità ed economici per il pubblico nella vita, nel lavoro e nell’intrattenimento, aiutando le persone ad avere una vita più sana, più confortevole e meravigliosa.

ANTELA Lampadine Alexa Wifi

ANTELA Presa Intelligente Wifi

ANTELA Telecamera Wifi

Altri Prodotti Intelligenti

【Audio bidirezionale e visione notturna in cristallo】 Con microfono e altoparlante integrati per la riduzione del rumore, la nostra videocamera di sicurezza per interni consente la comunicazione bidirezionale con i tuoi cari tramite lo smartphone da qualsiasi luogo e impartisce comandi al tuo animale domestico. I LED IR da 6 pezzi offrono un’immagine in bianco e nero nitida in condizioni di oscurità fino a 5 metri. Puoi anche attivare o disattivare manualmente la visione notturna come preferisci

【Rilevamento del movimento e avvisi in tempo reale】 Sai ​​sempre cosa sta succedendo sul posto quando non ci sei. Una notifica di avviso verrà inviata prontamente sull’APP se viene rilevato un movimento umano da questa videocamera per animali domestici, le immagini oi video di allarme istantaneo verranno acquisiti e archiviati nel cloud o nella scheda SD.

【Servizio cloud e archiviazione SD】 È possibile salvare i video su una scheda SD fino a 128 GB (non inclusa) o su un archivio cloud per assicurarsi di poter riprodurre i record video in qualsiasi momento. Con la tecnologia di crittografia di alto livello, l’archiviazione cloud proteggerà i tuoi video che possono essere visualizzati solo da te anche se questa videocamera di sicurezza wifi è stata rubata o rotta, nessuno può accedere ai tuoi video.

【Multiutente e visualizzazione multipla】 Questa telecamera IP wireless supporta molti utenti (nessun limite al numero di account) per la visualizzazione simultanea su iPhone e dispositivi Android. Puoi condividere la tua fotocamera con amici e familiari per bei momenti. L’app Smart Life può gestire più telecamere e visualizzare 4 video live su uno schermo, aiutandoti a tenere il passo con tutto nella tua casa.

24,99 €