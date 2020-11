Giant Berg è in rotta di collisione con la Georgia del Sud. L’allarme è arrivato dai satelliti dell’Esa che stanno tenendo d’occhio il gigantesco iceberg che si era separato dalla piattaforma di ghiaccio Larsen C in Antartide il 12 luglio 2017. L’Agenzia Spaziale Europea riferisce che negli ultimi tre anni, missioni satellitari come Copernicus Sentinel-1 sono state utilizzate per rintracciare il berg mentre era alla deriva nell’Oceano Antartico. Per i primi due anni, il colosso di ghiaccio è rimasto vicino alla sua calotta glaciale madre, ostacolato dal ghiaccio marino, ma ora, come mostra la mappa diffusa dall’Esa, il pezzo principale dell’A-68 berg, noto come A-68A, si sta dirigendo rapidamente verso la Georgia del Sud. “Ora dista circa 350 chilometri dall’isola” afferma l’Esa in un post sul sito istituzionale. L’Esa riferisce che l’iceberg è di circa le stesse dimensioni dell’isola dell’Atlantico meridionale, quindi potrebbe affondare nelle acque poco profonde al largo e causare problemi reali alla fauna selvatica dell’isola e alla vita sui fondali marini. “Pinguini e foche -spiega l’Agenzia Spaziale Europea- hanno bisogno di accedere al mare per nutrirsi, quindi l’iceberg potrebbe facilmente bloccare le loro rotte di foraggiamento e la vita sul fondo del mare potrebbe essere schiacciata se i terreni di berg”.

